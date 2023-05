Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schritt für Schritt geht es voran mit dem Impfmarathon in den zwölf Altenheimen der Stadt: Bisher wurde mehr als 300 Personen in vier Einrichtungen eine Spritze gesetzt. Unterdessen steigt die Zahl der Todesfälle weiter. Wer an Silvester Verbote ignoriert, dem drohen drastische Strafen.

Nach Angaben von Impfkoordinatorin Ramona List haben mobile Impfteams seit Montag Bewohner und Pflegekräfte im Haus Friesenheim, im Schillerwohnstift (Oggersheim) sowie in den Seniorenzentren