Mit dem Wegfallen vieler Corona-Auflagen ändert sich auch die Arbeit des Kommunalen Vollzugsdiensts (KVD), wie die Stadt auf Nachfrage bestätigt. Kontrollen fänden derzeit noch bei Beschwerden statt. In den beiden Vorjahren hingegen gehörten diese zu den wichtigsten Aufgaben des KVD. So seien 2020 insgesamt 4411 und im vergangenen Jahr 3103 Corona-Verstöße festgestellt worde, heißt es aus dem Rathaus. Der Höhepunkt habe zwischen November 2020 und Februar 2021 gelegen. Ein Schwerpunkt seien Kontrollen zur Einhaltung der Quarantäne gewesen, aber auch Abstandsgebot, Maskenpflicht und Hygienekonzepte seien kontrolliert und Bußgelder verhängt worden. Überprüft wurden dabei unter anderem Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, Bushaltestellen, Taxiunternehmen, Teststationen und weitere gewerbliche Einrichtungen wie Friseursalons, Kosmetikstudios und Bäckereien. Der KVD hat derzeit 28 besetzte Stellen. Pandemiebedingtes zusätzliches Personal sei bereits im vergangenen Jahr wieder abgebaut worden. Der Vollzugsdienst übernimmt verschiedene Aufgaben in der Stadt. Ein Schwerpunkt seien ganzjährig Einsätze wegen psychisch kranker Personen und im Sommer das Thema „Lärm“.