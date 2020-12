Aktualisiert 15.10 Uhr: Im Oppauer Haus Paulinenhof (Stationäre Pflege, Betreutes Wohnen) hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Von den laut Heimleiter Thomas Fritsche etwa 140 betreuten Personen sind rund zwei Dutzend positiv auf das Coronavirus getestet worden sowie mehrere Mitarbeiter (Stand Montag). Diese RHEINPFALZ-Information hat Kreisbeigeordnete Bianca Staßen am Dienstag im RHEINPFALZ-Gespräch bestätigt. Während die Heimleitung zudem von sieben Toten spricht, benennt das Kreisgesundheitsamt keine Todesfälle in der Einrichtung. Nach weiteren Angaben des auch für Ludwigshafen zuständigen Gesundheitsamtes gibt es auch in mehreren Alten- und Pflegeheimen des Rhein-Pfalz-Kreises ein diffuses Infektionsgeschehen, etwa in Schifferstadt, Maxdorf oder Dudenhofen.

Mehr:

Corona-Ausbruch: Sieben Tote in Oppauer Altenpflegeheim

Mehr zum Thema