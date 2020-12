30 der 120 Bewohner des städtischen Alten- und Pflegeheims Haus Friesenheim sind mit dem Coronavirus infiziert. Außerdem sind neun der knapp 100 Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt. Das hat Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther auf Anfrage mitgeteilt. Das Altenheim wird von einer Tochtergesellschaft des Klinikums betrieben. Günther zufolge ist beim Mitarbeiterscreening Anfang vergangener Woche eine Infizierung bei einer Mitarbeiterin aufgefallen. Darauf hin seien alle Mitarbeiter und Bewohner des betroffenen Wohnbereichs und des angrenzenden Wohnbereichs abgestrichen worden. Am Freitagabend sei dann klar gewesen, dass es weitere Infizierte gibt. „Daraufhin habe ich angeordnet, dass am Samstag alle Bewohner und Mitarbeiter der gesamten Einrichtung getestet werden. Dabei wurden in einem weiteren Wohnbereich Infektionen festgestellt, der vierte Wohnbereich hat keine infizierten Bewohner“, so Günther. Seit Freitag sei geregelt, dass die Bewohner des Hauses möglichst keinen Kontakt mehr untereinander haben. Außerdem wurde ein Besuchsverbot ausgesprochen. Die nächste Testrunde steht Günther zufolge am Donnerstag an. Der Geschäftsführer betont: „Allen Bewohnern und den Mitarbeitern geht es bis dato gut. Die Bewohner werden engmaschig medizinisch von ihren Hausärzten betreut. Stationäre Aufnahmen waren bis dato keine erforderlich.“

94 Covid-19-Patienten im Klinikum

Im Alten- und Pflegeheim Hans Bardens Haus in der Gartenstadt, wo es nach einem Corona-Ausbruch im Oktober vier Todesfälle sowie 16 infizierte Bewohner und sieben erkrankte Mitarbeiter gab, sei die Lage „derzeit ruhig“. Günther zufolge wurden am Mittwoch im Klinikum 94 Covid-19-Patienten betreut (der Wert lag damit zum ersten Mal seit Tagen unter 100), davon 21 auf den Intensivstationen. Drei Patienten waren eine externe Herz-Lungen-Maschine (ECMO) angeschlossen.

