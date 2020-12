Wegen vieler Corona-Infektionen findet an der Brüder-Grimm-Grundschule im Stadtteil Süd kein regulärer Unterricht mehr statt. Das hat eine Sprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier am Dienstag auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt.

Die Grundschule sei in Ludwigshafen derzeit die einzige Schule, die komplett im Fernunterricht ist, so die ADD. Bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 18. Dezember sollen die 235 Schüler aus 13 Klassen nun aus der Ferne unterrichtet werden. An der Schule seien derzeit sechs von 18 Lehrkräften positiv auf das Coronavirus getestet worden. Fünf Schüler sind ebenfalls infiziert „Unter diesen Voraussetzungen ist ein Präsenzunterricht nicht möglich“, bilanziert die Schulaufsicht.

Der Wechsel in den Fernunterricht sei mit den Eltern abgesprochen worden, eine Möglichkeit zur Notbetreuung an der Schule und im Hort existiere. An Grundschulen gilt keine Maskenpflicht.

Die Brüder-Grimm-Grundschule beklagt seit vielen Jahren, dass sie wegen anhaltend steigender Schülerzahlen aus allen Nähten platzt und die Klassenräume für die Schüler längst nicht mehr ausreichen. Alle weiterführenden Schulen in Ludwigshafen befinden sich wegen zu vieler Corona-Infektionen seit Montag ab Klasse 8 im Wechselunterricht.

Mehr zum Thema