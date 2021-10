Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen liegt am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt bei 77,7 (Vortag: 65,5) im Rhein-Pfalz-Kreis bei 71,1 (82,7) und in Frankenthal bei 102,6 (98,5). Mit Einführung des neuen Warnstufensystems – das neben der Inzidenz zwei weitere Leitindikatoren in den Fokus rückt – ist auch die Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ relevant geworden. Dieser Wert liegt am Donnerstag bei 3,2 (2,3). Er gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Landesweit sind 3,67 Prozent (3,79) der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.

Für die Stadt Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis gilt damit weiterhin Warnstufe 1. Das Kreisgesundheitsamt meldet derweil einen weiteren Coronavirus-Ausbruch: Betroffen ist die Anne-Frank-Realschule Plus in Ludwigshafen, gemeldet werden sechs aktuelle Fälle. Bereits am Mittwoch berichtete das Gesundheitsamt von einem Corona-Ausbruch in der städtischen Kita in der Ludwigshafener Marienstraße. Dort gibt es derzeit fünf aktuelle Fälle, wie das Amt auf Nachfrage mitteilt.