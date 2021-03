Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Raum ist unverändert hoch. Nachdem Ludwigshafen am Montag die Corona-Notbremse gezogen hat, erlassen jetzt auch der Rhein-Pfalz-Kreis und Mannheim verschärfte Beschränkungen.

In Ludwigshafen lag der sogenannte Inzidenzwert am Mittwoch weiter bei 159,6 (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). Ab 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Nach RHEINPFALZ-Informationen hat es unter anderem in einer Schülerlerngruppe eines Gymnasiums eine Infektion mit der britischen Virusvariante gegeben. Die Schüler wurden in Quarantäne geschickt. Laut Gesundheitsamt gab es auch Corona-Ausbrüche in zwei Kitas in Ludwigshafen.

Bisher 304 Todesopfer in LU

Das Landesuntersuchungsamt meldet 590 akute Fälle im Stadtgebiet. Ein weiterer Covid-Patient ist gestorben, womit seit Ausbruch der Pandemie 304 Tote im Zusammenhang mit Corona registriert wurden. Die Stadtverwaltung hat bereits am Montag eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr verhängt, um Kontakte einzuschränken und so eine weitere Ausbreitung des Virus zu bremsen.

Ausgangssperre auch in Mannheim

Nachdem auch in Mannheim der Inzidenzwert über die 150er-Marke gestiegen ist, wird dort ab Freitag eine nächtliche Ausgangssperre (21 bis 5 Uhr) gelten. Noch keine Ausgangsbeschränkungen hat der Rhein-Pfalz-Kreis erlassen (Inzidenz 93,8; 422 akute Fälle, 206 Tote). Doch ab Donnerstag treten eine Reihe anderer Einschränkungen in Kraft, unter anderem kann in Geschäften nur mit Termin eingekauft werden – Super- und Baumärkte sind davon ausgenommen.