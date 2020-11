Die neuen Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wirken sich auch auf das öffentliche Leben in Ludwigshafen aus. Die Stadtverwaltung bemüht sich eigenen Angaben zufolge, möglichst viele Dienstleistungen anzubieten. Einiges müsse aber eingeschränkt werden.

Laut Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) geschieht dies, um Kontakte zu reduzieren. Sie wisse, dass die kommenden Wochen eine große Herausforderung seien. Dennoch bittet sie um die Mithilfe aller Ludwigshafener: „Nur gemeinsam können wir diese Herausforderung bewältigen.“

Laut Stadtverwaltung gelten nun folgende Regelungen:

Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen: Sie müssen schließen. Dazu gehören Veranstaltungshäuser, Bäder, Museen, das Theater im Pfalzbau, das Kulturzentrum Das Haus und der Wildpark.

Städtische Seniorentreffs: Sie sind bis auf Weiteres geschlossen. Es finden keine Angebote statt.

Ernst-Bloch-Zentrum: Es stellt den Ausstellungsbetrieb ein. Einzelne Besucher für Recherchen sind nach Anmeldung willkommen.

Stadtbibliothek: Die Einrichtung in der Bismarckstraße bleibt zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Im gesamten Gebäude muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden – auch an den Arbeitsplätzen. Die Zentralbibliothek bietet zudem einen kontaktarmen Ausleihservice an: Medien können von daheim ausgesucht werden. In der Kinderbibliothek dürfen sich maximal zehn Personen gleichzeitig aufhalten. Es finden keine Klassenführungen oder Aktionen statt. Das Ideenwerk sagt alle Kurse und Workshops für November ab. Die Stadtteilbibliotheken sind nur noch an einem Tag in der Woche geöffnet: Gartenstadt und Rheingönheim dienstags, Edigheim und Ruchheim mittwochs, Mundenheim und Oppau donnerstags sowie Friesenheim und Oggersheim freitags.

Musikschule: Sie ist geöffnet. Einzelunterricht findet statt, Zweiergruppen gibt es nur bei Streichern, Gitarren und Keyboard. Im November finden keine Veranstaltungen statt, auch das Weihnachtskonzert fällt aus.

Volkshochschule: Sie bleibt geöffnet und ist unter Telefon 0621/504-2238 erreichbar. Entspannungs- und Bewegungskurse, Kochkurse, Vorträge sowie der Workshop Improvisationstheater werden bis 30. November abgesagt.

Hochzeiten: Eheschließungen finden weiterhin statt. Gebuchte Termine bleiben bestehen. Allerdings ist die Personenanzahl begrenzt. Im Rathaus und in Maudach dürfen außer dem Brautpaar nur zwei Gäste dabei sein, in Oppau, Ruchheim sowie im Ebertpark dürfen es drei Gäste sein. Alle müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und sich die Hände desinfizieren.

Trauerfeiern und Bestattungen: Sie finden statt. Die zulässige Anzahl von Trauergästen ist reduziert worden: Hauptfriedhof 26 Personen, Friesenheim 12, Oggersheim 18, Rheingönheim 18, Maudach 7, Ruchheim 10, Oppau 12, Edigheim 7 und Mundenheim 10. Weitere Infos – auch zur Regelung, wer an Trauerfeiern teilnehmen darf – gibt es bei der Friedhofsverwaltung, Telefon 0621/504-4849.

Zur Sache: Hier erhalten Bürger Informationen

Das Informationstelefon der Stadtverwaltung zur Corona-Pandemie ist unter der Telefonnummer 0621/504-6000 von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr geschaltet. Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises ist unter der Rufnummer 0621/5909-5800 von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Die Hotline des Landes steht unter 0800/575 8100 montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 15 Uhr zur Verfügung. Menschen, die vermuten, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben, können sich unter der 24-Stunden-Hotline 0800/99 00 400 an die Fieberambulanz wenden. Weitere Informationen gibt’s auch im Netz unter www.ludwigshafen.de. Allgemeine Informationen und Verhaltenstipps gibt es zudem auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts: www.rki.de.