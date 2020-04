Mit einem Appell in 18 Sprachen werden alle Zuwanderer in Ludwigshafen aufgefordert, die Kontaktbeschränkungen zu befolgen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die Botschaften „Haltet Abstand“ und „Bleibt zu Hause“ sind in einem Kurzfilm auf der Videoplattform Youtube veröffentlicht worden. Die Idee dazu hatte der Beirat für Migration und Integration (BMI), die technische Umsetzung hat die Filmagentur Northwind Visuals in Oppau übernommen. Der Videoclip ist hier zu sehen.

