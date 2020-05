Trotz der jüngst beschlossenen Lockerungen der Corona-Auflagen ist die Bevölkerung weiterhin zur Vorsicht aufgerufen, um die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 einzudämmen. Neun Vertreter von Religionsgemeinschaften in Ludwigshafen rufen in einem Corona-Appell dazu auf, die Verbreitung des Virus zu verhindern.

„Das Coronavirus hat keinen Respekt vor Religionen und betrifft uns alle“, sagt Joannis Chorosis, Vorsitzender des Beirats für Migration und Integration. Er hat die Idee für den Corona-Appell der Religionsgemeinschaften gemeinsam mit Stadtrat Sevki Bilgin (BIG) und dem Forum der Religionen Ludwigshafen entwickelt. „Gemeinsam möchten wir ein Zeichen des Zusammenhalts und des Mitgefühls für alle Gläubigen unterschiedlichster Religionen setzen. Solidarität ist wichtig – insbesondere in schweren Zeiten wie diesen“, so Bilgin.

Bei den neun Vertretern der großen Religionsgemeinschaften in Ludwigshafen fand die Idee große Zustimmung. Alle haben mitgemacht und mit der kostenlosen Unterstützung der Oppauer Werbefilmfirma Northwind Visuals ist dabei ein Clip herausgekommen, der seit Donnerstag auf der Videoplattform Youtube im Internet zu sehen ist, um möglichst viele Menschen zu erreichen.

Alle Menschen betroffen

Alle Religionsvertreter wenden sich dabei an ihre Gläubigen: „Liebe Brüder und Schwestern, in Zeiten der Corona-Pandemie ist es die Verantwortung aller Menschen mitzuhelfen, die weitere Verbreitung des Virus einzudämmen. Als Vertreter der verschiedenen Glaubensgemeinschaften in Ludwigshafen bitten wir deshalb unsere Glaubensgeschwister, sich konsequent an die erlassenen Regeln zu halten. Als Menschen – gleich welchen Glaubens – sind wir alle betroffen. Doch gemeinsam können wir in dieser Krise bestehen und die Schwächsten schützen. Wir beten für alle, die in dieser Situation besonders leiden, und versuchen zu helfen, wo uns dies möglich ist. Wir gehören zusammen und wir halten zusammen.“, appelliert die Dekanin Barbara Kohlstruck in ihrer Botschaft. Sie vertritt die rund 35.500 evangelischen Christen in Ludwigshafen.

Auch die katholische Kirche, der knapp 44.000 Ludwigshafener angehören, ist beim Appell mit dabei. „Bleiben Sie zu Hause, wenn es irgendwie geht, vermeiden Sie den direkten Körperkontakt, tragen Sie Gesichtsmasken, und beachten Sie all die Vorschriften, die derzeit in der Gesellschaft gelten. Wir wissen, warum wir das tun: Es geht um den Schutz von besonders gefährdeten Mitmenschen. Und das ist uns ein Gebot der Nächstenliebe“, sagt Dekan Alban Meißner. In der Stadt leben neben den rund 79.500 Mitgliedern der beiden großen christlichen Konfessionen noch etwa 96.000 Angehörige anderer Religionsgemeinschaften. Darunter viele Moslems.

Über alle Konfessionen hinweg

Deshalb ist auch ein Vertreter des Islam beim Appell dabei. „In Zeiten der Corona-Pandemie müssen wir alle gemeinsam helfen, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Daher bitten wir Euch und Eure Familienmitglieder, möglichst zu Hause zu bleiben. Haltet bitte auch Abstand zu anderen Menschen und tragt Schutzmasken in den öffentlichen Verkehrsmitteln und bei Einkäufen. Wir beten für euch alle. Bleibt gesund“, sagt Iman Cemil Mutla von der Mevlana Moschee in Friesenheim. Auch andere nahöstliche Glaubensgemeinschaften wie die Aleviten sowie die Ezidische Kulturgemeinde Pfalz haben sich mit den Geistlichen Pir Iman Efe und Pisar Buga dem Appell angeschlossen.

Mit dabei sind außerdem: Marlene Siegel von der Freireligiösen Gemeinde, Erzpriester Konstantinos Zarkanitis von der griechisch-orthodoxen Gemeinde, Diakon Mladen Svoboda von der kroatischen katholischen Kirche, die Pfarrer Udo Stenz und Luciano Donatelli von der Pfarrei Heilige Cäcilia für die italienische Gemeinde.