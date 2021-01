In der Stadt Ludwigshafen steigen die Corona-Infektionszahlen weiter: Am Montag meldete das Landesuntersuchungsamt 72 neue Fälle innerhalb eines Tages. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuansteckungen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt damit bei 230,5 Fällen. Zum Vergleich: Ab einem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Ab 200 können Städte und Landkreise den Bewegungsspielraum ihrer Bewohner auf einen Umkreis von maximal 15 Kilometern einschränken. Dies ist in Ludwigshafen allerdings bisher noch nicht geplant. Neben den Neuinfektionen ist auch die Anzahl der Menschen gestiegen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind. Laut Landesuntersuchungsamt wurden seit Ausbruch der Pandemie mittlerweile 181 Tote in Ludwigshafen registriert; am Sonntag waren es noch 156. Im Rhein-Pfalz-Kreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag ebenfalls auf 161,1 Fälle leicht gestiegen (Vortag: 154,6). Auch die Anzahl der Verstorbenen hat sich im Kreis auf 90 erhöht (Vortag: 85).