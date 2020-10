Wegen der Corona-Pandemie können zu Allerheiligen am 1. November nicht die gewohnten Totengedenkfeiern mit Gräbersegnung stattfinden. Das teilt das katholische Dekanat mit. Deshalb haben die Gemeinden Alternativen entwickelt. Die Gedenkfeiern sollen im Freien und verkürzt abgehalten werden. „Danach gehen die Pfarrer nicht wie sonst üblich zu den einzelnen Gräbern, sondern segnen die Gräber von ihrem Platz aus“, heißt es aus dem Dekanat. Die Teilnehmer sollen sich für Feier und Segen an die Gräber ihrer Angehörigen stellen. Nur in Oggersheim findet um 15 Uhr eine Totengedenkfeier in der Friedhofshalle statt, an der allerdings nur 16 Personen teilnehmen können. Die Segnung der Gräber wird anschließend ebenfalls symbolisch von der Halle aus vorgenommen, heißt es vom Dekanat. Die Totengedenkfeiern auf den Stadtteilfriedhöfen Maudach, Mundenheim, Oggersheim, Rheingönheim, Friesenheim, Oppau und Edigheim beginnen ebenfalls um 15 Uhr. Die Totengedenkfeier auf dem Hauptfriedhof entfällt.