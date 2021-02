Was bedeutet Corona für die Arbeit auf den Intensivstationen? Diese Frage will CDU-Bundestagsabgeordneter Torbjörn Kartes in einer Videokonferenz am Mittwoch, 3. März, 19 bis 20.30 Uhr, mit Anselm Gitt, Oberarzt am Klinikum, beantworten. Die Lage auf den Intensivstationen sei unverändert ernst, mahnt Kartes. „Der Austausch kann helfen, das Virus besser zu verstehen und die immense Leistung des medizinischen Personals besser einzuordnen“, betont der Bundestagsabgeordnete. Kardiologe Gitt wird am 3. März in seinem Erfahrungsbericht auf das nun einjährige Pandemiegeschehen eingehen und auch von seiner Arbeit für die Stiftung Institut für Herzinfarktforschung (IHF) berichten. (IHF) berichten. Die Stiftung, deren Kuratoriumsvorsitz Kartes kürzlich übernommen hat, führt mit der IHF GmbH ein Rheinland-Pfalz-weites Corona-Register und unterrichtet das Gesundheitsministerium in Mainz.

Wer an der Videokonferenz teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail anmelden und die Zugangsdaten erhalten: torbjoern.kartes.wk@bundestag.de. Es wird um Rückmeldung bis Freitag gebeten. Die Konferenz wird per Webex stattfinden. Wer keine Möglichkeit hat, online teilzunehmen, kann sich auch per Telefon einwählen. In diesem Fall ist auch eine telefonische Anmeldung für die Veranstaltung möglich: 0621/6299604.