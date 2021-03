Wegen der anhaltend hohen Inzidenzzahlen um den Wert von 160 (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) verlängert die Stadt Ludwigshafen die bis 28. März laufende Allgemeinverfügung bis 11. April. Das kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Freitagmorgen an. Das heißt: Die Ausgangssperre (21 bis 5 Uhr) bleibt bestehen, ebenso wie das sogenannte Verweilverbot am Wochenende in Parkanlagen (Freitag, 15 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr). Es untersagt längere Ansammlungen von mehreren Personen. Kann kein ausreichender Abstand gewahrt werden (1,50 Meter), gilt eine Maskenpflicht. Geschäfte bleiben geschlossen, sie dürfen nur gezielt nach Terminvereinbarungen öffnen.

Bisher 5000 Schnelltests, 49 positive Fälle

In den bisher drei Schnelltestzentren (DRK in der Eberthalle, DLRG in Oggersheim, Malteser in Süd) wurden bisher 5000 Testungen durchgeführt, davon waren 49 positiv (unter ein Prozent). In den vergangenen Tagen sei die Anzahl der positiven Fälle gestiegen. Alle positiven Fälle wurden durch PCR-Tests bestätigt. Ein viertes Schnelltestcenter wollen die Johanniter an Karfreitag, 2. April, in der Pfingstweide eröffnen (Brüsseler Ring 55, evangelisches Gemeindezentrum). Für ein weiteres Schnelltestcenter in der Innenstadt laufen Steinruck zufolge Gespräche. Ist der Standort gefunden, soll dafür das Center in der Eberthalle möglicherweise geschlossen werden.

Im Impfzentrum in der Walzmühle wurden seit 7. Januar bisher 12.485 Spritzen gesetzt (9785 Erst-, 2700 Zweitimpfungen).