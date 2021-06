Die Corona-Lage in Ludwigshafen bleibt entspannt: Das Landesuntersuchungsamt meldete am Dienstag 144 akute Fälle im Stadtgebiet, der Inzidenzwert liegt bei 13,9 Neuinfektionen (binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). Damit sind die Fallzahlen so niedrig wie schon seit einem Jahr nicht mehr. Bei den Infektionen dominiert die britische Variante des Virus. Die zuerst in Indien aufgetauchte Delta-Variante, die sich derzeit auch in Europa verbreitet, spielt in Ludwigshafen bisher keine Rolle. Diese Mutation gilt als noch ansteckender als bisherige Varianten und könnte eine vierte Infektionswelle auslösen, wenn nicht große Teile der Bevölkerung über den vollen Impfschutz verfügen, befürchten Experten. Am Samstag plant die Stadt eine Sonderimpfaktion in dicht besiedelten Vierteln von Oggersheim, weil dort Corona vermehrt aufgetreten ist. 700 Dosen des Impfstoff-Herstellers Johnson & Johnson sollen dabei an Anwohner verimpft werden. Die Stadtverwaltung hat in Oggersheim die meisten Infektionsfälle nach dem Hemshof registriert.