Ab heute gilt in Ludwigshafen bis 11. April die neue Corona-Verfügung. Die bisherige Verordnung läuft am Sonntag aus. Nächtliche Ausgangssperren (21 bis 5 Uhr) wie auch das sogenannte Verweilverbot in Grünanlagen (Freitag, 15 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr) bleiben weiter bestehen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hatte die Fortsetzung der Einschränkungen am Freitag mit den seit Tagen konstant hohen Inzidenzwerten begründet. Die Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner pendelten sich in Ludwigshafen zuletzt zwischen einem Wert von 150 bis 170 ein. Am Sonntag lag er bei 164,9 (im Landkreis bei 99,6). Bei einem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Zudem spitze sich die Lage in den Kliniken wieder zu und die hochansteckende britische Virusvariante verbreite sich rasant. Diese Gesamtentwicklung lasse der Stadt keine andere Wahl, betonte die OB.

„Modellstadt“ im Blick

Sie will in Ludwigshafen für ein engmaschiges Schnelltestangebot sorgen, damit die Stadt bei längerfristigen Inzidenzen unter 100 zu einer „Modellstadt“ werden und der Einzelhandel sowie die Außengastronomie unter gewissen Voraussetzungen wieder öffnen könne.