Dem Mannheimer Gesundheitsamt sind am Samstag und Sonntag zusammen 90 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich damit auf 9367. Zudem bestätigte die Behörde vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein über 80 Jahre alter Mann und ein über 70 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Krankenhäusern. Eine über 90 Jahre alte Frau und ein über 80 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Pflegeeinrichtungen. Insgesamt hat es in der Stadt seit Beginn der Pandemie 189 Corona-Todesfälle gegeben.