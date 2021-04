Das Gesundheitsamt vermeldet für Freitag 86 Neuinfektionen aus der Region: 40 aus Ludwigshafen (9452 seit Pandemiebeginn), 33 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis (6131), acht aus Frankenthal (1977) und fünf aus Speyer (2623).

Neue Software verursacht Probleme

Das für die Region zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises hat seit Montag die neue Software Sormas im Einsatz. Wegen der Umstellung gebe es weiterhin Darstellungsprobleme für die Veröffentlichung der Fallzahlen. Daher seien zurzeit lediglich die Zahlen der aktuell neu infizierten Personen darzustellen. Es sei damit zu rechnen, dass die Problematik im Laufe der nächsten Woche behoben sei. Die Übermittlung der Fallzahlen aus Sormas zum Landesuntersuchungsamt (LUA) habe aufgrund eines kurzzeitigen technischen Problems nicht fristgerecht erfolgen können, so dass auf den Seiten des LUA nicht die korrekten Zahlen abgebildet seien. „Das Problem ist inzwischen behoben, die Zahlen sind entsprechend transportiert und werden am Samstag auf der Seite des LUA zu erkennen sein“, heißt es in einer Mitteilung.

Gefallene Inzidenzwerte kaum aussagekräftig

Damit ist der vergleichsweise niedrige Inzidenzwert (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) für Ludwigshafen (161,4) zu erklären. Am Donnerstag lag er dem LUA zufolge noch bei 192,2. Selbiges gilt für den Landkreis (120,3/138,4).

Neue Informationen zur aktuellen Corona-Lage in der Stadt erteilt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag in der Sitzung des Stadtrats (ab 15 Uhr).