Das Gesundheitsamt vermeldet für 6. bis 8. März insgesamt 65 Neuinfektionen in seinem Zuständigkeitsgebiet: 27 aus Ludwigshafen, 23 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, 13 aus Frankenthal und zwei aus Speyer. Es wurden keine Virus-Ausbrüche aus Einrichtungen vermeldet und keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

689 akute Infektionen

Insgesamt 689 Personen sind aktuell infiziert: 304 in Ludwigshafen, 227 im Kreis, 90 in Frankenthal, 68 in Speyer. Dem Landesuntersuchungsamt zufolge liegen die Inzidenzwerte (Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) in Ludwigshafen bei 55,7, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 56,9, in Frankenthal bei 67,7 und in Speyer bei 35,6. Ab dem Wert 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet.