Das Kreisgesundheitsamt vermeldet aus seinem Zuständigkeitsbereich für Dienstag 51 Neuinfektionen mit dem Coronavirus: 28 aus Ludwigshafen, acht aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, zehn aus Frankenthal, fünf aus Speyer. In Ludwigshafen ist eine weitere Person im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Neue Corona-Ausbrüche in Ludwigshafen und im Kreis gibt’s in drei Kitas (Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum, St. Josef, Ludwigshafen, Katharina von Bora, Limburgerhof).

Bisher 635 Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist dem Landesuntersuchungsamt zufolge in Ludwigshafen auf 159,6 (Vortag: 157,3) gestiegen. Im Kreis liegt sie bei 76,3 (81,5), in Frankenthal bei 114,8 (127,1), in Speyer weiter bei 118,7. Ab 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet.

In Ludwigshafen sind seit Pandemiebeginn 303, im Kreis 206, in Frankenthal 46 und in Speyer 80 Menschen an oder mit Corona verstorben, insgesamt sind es 635 Todesfälle.

Für den Zeitraum vom 20. bis 22. März hat das Gesundheitsamt am Dienstag insgesamt 182 Neuinfektionen (67, 73, 42) für seinen Zuständigkeitsbereich nachgemeldet sowie ein Ausbruchsgeschehen im DRK-Alten- und Pflegeheim in Oggersheim-Melm.

Im Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle sind seit 7. Januar rund 9200 Menschen geimpft worden.