Aus Ludwigshafen meldet das Gesundheitsamt für Freitag 46 Neuinfektionen (1364 akute Fälle), für den Rhein-Pfalz-Kreis 21 (693). In der Stadt liegt der Inzidenzwert (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) bei 246,1, im Kreis bei 124,2. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) appelliert an die Menschen, sich an alle gesetzlichen Vorgaben zu halten, um die Pandemie wirkungsvoll einzudämmen: „Es liegt an jedem Einzelnen, seinen Beitrag zu leisten.“