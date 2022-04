In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 321,1 (Vortag: 377,3), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 370,9 (418,7), in Frankenthal bei 283,1 (268,7) und in Speyer bei 372,5 (429,6). Landesweit wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 688,1 angegeben. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 4,21. Dem LUA zufolge gibt es im Ludwigshafener Stadtgebiet derzeit 4196 aktuelle Corona-Fälle, für den Rhein-Pfalz-Kreis werden 4543 Fälle gemeldet.