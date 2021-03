Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises vermeldet für 5. März in seinem Zuständigkeitsgebiet 34 Neuinfektionen mit dem Coronavirus: 17 aus Ludwigshafen, zehn aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, vier aus Frankenthal, drei aus Speyer. Es gibt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 (Ludwigshafen, Speyer, Landkreis). Die Inzidenzwerte (Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegen nach aktuellen Angaben des Landesuntersuchungsamts bei 60,4 (Ludwigshafen, +0,6 gegenüber dem Vortag), 52,4 (Kreis, +3,2), 47,2 (Frankenthal, +1,7) und 47,5 (Speyer, -5,5). Ab dem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet.

Fast 300 Todesfälle in Ludwigshafen

Seit Pandemiebeginn sind in Ludwigshafen 298 Menschen an oder mit Corona verstorben. 202 sind es im Rhein-Pfalz-Kreis, 39 in Frankenthal und 79 in Speyer.