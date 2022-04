Zum Wochenausklang ist die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen wieder etwas angestiegen. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Freitag einen Wert von 453,2 für die Stadt (Vortag: 354,1). Im Stadtgebiet wurden 4191 aktuelle Corona-Fälle registriert. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis stiegt die Inzidenz auf 528,6 (Vortag: 420). Im Landkreis gibt es 4493 aktuelle Fälle. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 47.611 Menschen in Ludwigshafen mit dem Virus infiziert. Das entspricht mittlerweile über einem Viertel der Stadtbevölkerung (27 Prozent). Wie stark ansteckend die Omikron-Variante ist, belegt der Vergleich zum Jahresanfang: Am 1. Januar lag die Gesamtzahl der Infizierten in Ludwigshafen bei 18.216. Die Fallzahlen haben sich seitdem mehr als verzweieinhalbfacht. Auch wenn durch die aktuell kursierende Virusvariante der Krankheitsverlauf milder ist, sind die Todeszahlen weiter gestiegen: von 366 Verstorbenen zum Jahresbeginn auf mittlerweile 412 Tote im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.