Die Altersgruppe der 20- bis 59-Jährigen infiziert sich derzeit am häufigsten mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert in dieser Bevölkerungsgruppe liegt aktuell bei 569,6 und damit höher als in der Gesamtbevölkerung (452,6). Wie das Landesuntersuchungsamt am Dienstag weiter mitteilte, ist die Anzahl der Neuinfektionen in der Altersgruppe unter 20 Jahren mit einer Inzidenz von 236,7 um mehr als die Hälfte niedriger. Die Inzidenz bei der Altersgruppe 60 plus beträgt 374,6 und ist etwas niedriger als der Gesamtwert. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz am Dienstag bei 495,6. Auch hier ist Altersgruppe der 20- bis 59-Jährigen mit 661,3 Neuinfektionen binnen einer Woche besonders betroffen. Die Jüngeren haben dort mit einem Wert 415,7 aber eine deutlich höhere Inzidenz als die Älteren ab 60 (271,8). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 8,29 pro 100.000 Einwohner.