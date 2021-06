Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen bewegt sich in Ludwigshafen weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Freitag einen Inzidenzwert von 16,3 Neuinfektionen (binnen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner). Aktuell wurden 185 akute Fälle im Stadtgebiet registriert. Laut Datenanalysen der Stadtverwaltung vom Donnerstag gibt es mittlerweile einige Stadtteile, in denen es in den vergangenen Tagen zu keinen Neuinfektionen gekommen ist: Maudach, Gartenstadt, Ruchheim. Friesenheim, West und die Pfingstweide. Die meisten Corona-Fälle (35) gibt es nach Angaben der Stadt in Oggersheim. Dahinter folgen Oppau (31) und der Hemshof (27). Mit 90 akuten Fällen und einem Inzidenzwert von 11,6 bleibt laut Landesuntersuchungsamt auch die Lage im Rhein-Pfalz-Kreis entspannt.