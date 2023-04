Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die britische Coronavirus-Variante breitet sich in Deutschland weiter aus. Auch in Ludwigshafen, dem benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis, Frankenthal und Speyer sind mittlerweile 35 Fälle bekannt. Allein in Ludwigshafen ist das mutierte Virus bisher 18 Mal und im Kreis 13 Mal nachgewiesen worden. Das Gesundheitsamt rechnet deshalb mit steigenden Fallzahlen.

„Die Inzidenzzahlen stagnieren derzeit. Wir sind noch längst nicht über den Berg“, sagt Alexander Weber. Er leitet die Abteilung Gesundheit bei der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises, zu