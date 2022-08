In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Freitag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 215,6, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 210,0. Für die Berechnung der Inzidenz ausschlaggebend sind nur die mittels PCR-Test laborbestätigten Meldefälle. Dem LUA zufolge gibt es im Ludwigshafener Stadtgebiet derzeit 1635 aktuelle Corona-Fälle, für den Rhein-Pfalz-Kreis werden 1595 Fälle gemeldet. Aktuell sind die Inzidenzwerte bei Kindern niedrig, in allen anderen Altersgruppen recht nah beieinander. Nach Angaben des Göttinger Max-Planck-Instituts weist in der Stadt die Altersgruppe der Über-80-Jährigen mit 291,35 die höchste Inzidenz auf, im Rhein-Pfalz-Kreis sind es die 15- bis 34-Jährigen mit dem Wert 298,22.