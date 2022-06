Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen liegt am Montag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 314,7, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 373,5, in Frankenthal bei 371,3 und in Speyer bei 358,7. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz wird mit dem Wert 601,1 angegeben. Für die Berechnung der Inzidenz ausschlaggebend sind einzig und allein die mittels PCR-Test laborbestätigten Meldefälle. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 4,84. Für das Stadtgebiet Ludwigshafen werden derzeit 1529 aktuelle Corona-Fälle gemeldet, im Rhein-Pfalz-Kreis sind es 1881. Ohne Termin gegen Covid-19 impfen lassen kann man sich auch weiterhin im Landesimpfzentrum im Ludwigshafener Pfalzbau. In den Sommermonaten ist es dienstags und freitags von 8 bis 13 Uhr sowie montags, mittwochs und donnerstags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.