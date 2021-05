Das Gesundheitsamt meldet für den Zeitraum von 8. bis 10. Mai aus der Region insgesamt 147 Neuinfektionen mit dem Coronavirus: 76 aus Ludwigshafen (978 akute Fälle), 47 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis (562), 16 aus Speyer (230) und acht aus Frankenthal (167). Von den seit Pandemiebeginn 674 Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 entfallen 320 auf Ludwigshafen, 221 auf den Kreis, 82 auf Speyer und 51 auf Frankenthal. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt laut dem Landesuntersuchungsamt in Ludwigshafen bei 162 (Vortag: 162,2), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 95,7 (99), in Speyer bei 138,4 (150,3) und in Frankenthal weiter bei 49,2. In Mannheim liegt der Wert nach Angaben der Stadt bei 118,1.