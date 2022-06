Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen liegt am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 107,8 (Vortag: 97,9), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 145,4 (116,3). Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz wird mit dem Wert 204,3 angegeben. Für die Berechnung der Inzidenz ausschlaggebend sind einzig und allein die mittels PCR-Test laborbestätigten Meldefälle. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 1,47. Für das Stadtgebiet Ludwigshafen werden derzeit 1178 aktuelle Corona-Fälle gemeldet, im Rhein-Pfalz-Kreis sind es 1441.