Das Gesundheitsamt meldet für Donnerstag 113 neue Infektionsfälle aus der Region und zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: 70 neue Infektionen aus Ludwigshafen, 30 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis (ein Todesfall), zwölf aus Speyer (ein Todesfall) sowie zwei aus Frankenthal. 1188 akut Infizierte gibt es derzeit in Ludwigshafen (seit Pandemiebeginn 9683), 627 im Kreis (6248), 291 in Speyer (2694), 211 in Frankenthal (2003). Seit Pandemiebeginn sind in Ludwigshafen 320, im Kreis 221, in Speyer 81 und in Frankenthal 51 Menschen an oder mit dem Virus verstorben. Die Anzahl der Genesenen liegt in Ludwigshafen bei 8175, im Kreis bei 5400, in Speyer bei 2321 und in Frankenthal bei 1741. Aktuelle Ausbruchsgeschehen gibt der Behörde zufolge nicht.

Inzidenzwert in Ludwigshafen gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist für Ludwigshafen wieder leicht gestiegen auf 164,3 (Vortag: 157,3). Im Landkreis ist der Wert gesunken auf 117,1 (123,5). In Speyer liegt er bei 172,1 (183,9), in Frankenthal bei 67,7 (94,3). In Mannheim liegt der Inzidenzwert aktuell bei 157,1 (164,5).