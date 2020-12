Das Mannheimer Gesundheitsamt hat am Dienstag 106 weitere Corona-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet. Insgesamt haben sich stadtweit damit 5870 Menschen seit Beginn der Pandemie infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 232. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen neu infiziert haben.

Zudem bestätigte die Behörde einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine über 90 Jahre alte Frau ist in einem Mannheimer Krankenhaus gestorben. Damit ist die Anzahl der Todesfälle in Mannheim auf nunmehr 69 gestiegen.