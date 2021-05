Das Gesundheitsamt vermeldet für Dienstag 103 Neuinfektionen aus der Region sowie drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus – zwei aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, ein Fall aus Ludwigshafen. 70 Neuinfizierte sind es in Ludwigshafen (956 akute Fälle), 18 im Kreis (544), neun in Frankenthal (168), sechs in Speyer (221). Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt laut dem Landesuntersuchungsamt in Ludwigshafen bei 177,6 (Vortag: 162), im Kreis bei 84,7 (95,7), in Frankenthal bei 55,4 (49,2) und in Speyer bei 106,8 (138,4). In Mannheim liegt der Inzidenzwert nach Stadtangaben bei 137,1 (118,1).