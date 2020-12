Die Corona-Zahlen in Ludwigshafen sind weiterhin auf einem hohen Niveau. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Montagnachmittag 2068 akute Fälle. 81 Menschen sind im Zusammenhang mit der Viruserkrankung mittlerweile gestorben. Der Inzidenzwert liegt bei 353 Fällen (neue Fälle innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). Zum Vergleich: Ab einem Wert von 50 Fällen gilt eine Kommune als Risikogebiet. 75 Covid-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt. Seit Ausbruch der Pandemie sind 4651 Infektionen in der Stadt registriert worden. Das Impfzentrum in der Walzmühle ist betriebsbereit. Wann es mit den Impfungen losgeht, steht noch nicht fest und hängt auch von der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab. Auch im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis sind die Fallzahlen hoch: Dort gibt es 1461 akute Fälle. Der Inzidenzwert liegt bei 315.

