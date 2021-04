Die Corona-Lage in Ludwigshafen bleibt weiter angespannt: Laut Landesuntersuchungsamt gab es am Mittwoch 1353 akute Fälle im Stadtgebiet, was zu einer Inzidenz von 204,4 Neuinfektionen führt (binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). Ab einem Wert von über 165 muss die Kommune laut „Bundesnotbremse“ härtere Einschränkungen vornehmen, etwa Schulen und Kitas schließen. Kinder erhalten nur noch Distanzunterricht, es gibt nur in Notfällen noch eine Betreuung in den Einrichtungen. In Geschäften des Einzelhandels kann man nur noch Waren nach Bestellung abholen. Im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis ist das Infektionsgeschehen niedriger als in der Stadt. Im Landkreis gibt es 681 akute Fälle, die Inzidenz liegt bei 130. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat seit Montag eine neue Software für die Fallzahlen im Einsatz. Dies laufe nicht ohne Probleme ab, doch die Übermittlung der Zahlen an das Land sei davon nicht betroffen.