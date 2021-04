In Ludwigshafen gibt es weiterhin die meisten Corona-Neuinfektionen in der Region. Laut dem Landesuntersuchungsamt liegt der Inzidenzwert bei 254,3 Fällen (innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). Zur Erinnerung: Ab dem Wert 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Der aktuelle Wert beträgt das Fünffache. Derzeit gibt es 1308 akute Corona-Fälle im Stadtgebiet. Im Vergleich zum Vortag sind 59 weitere Fälle hinzugekommen. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis sind die Zahlen hoch: Der Inzidenzwert lag am Mittwoch bei 126,1 (667 akute Fälle, +31). Nach Angaben der Stadt Mannheim gibt es dort derzeit 1608 akute Infektionsfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 196,7. Dem Mannheimer Gesundheitsamt wurden binnen eines Tages 105 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Das Gesundheitsamt meldete zudem vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Seit Ausbruch der Pandemie sind dort 278 Todesfälle registriert worden. In Ludwigshafen sind es 315 Opfer, im Landkreis 217. Die Anzahl der Todesopfer ist damit nicht weiter gestiegen.