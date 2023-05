Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schön bunt, extrem schmuddelig – im Stadtteil West liegt beides nur wenige Meter auseinander: ein Sprayer-Workshop mit sichtbarem Erfolg und Mülltourismus der übelsten Sorte. Um einen kräftigen Austausch geht’s am 27. September in einem Fitnessstudio in Süd.

Neuer Farbtupfer

Der Stadtteil West hat’s nicht leicht. Mit knapp 5000 Einwohnern ist er der kleinste in Ludwigshafen. Und seine Sozialstruktur ist – sagen wir mal