Bauschutt, Sperrmüll, altes Brot, Laub – der Concordia-Parkplatz im Willersinngebiet (Strandweg) in Friesenheim befinde sich immer wieder in einem „sehr ungepflegten Zustand“, kritisierte Anna Trauth (SPD) bei der Sitzung des Ortsbeirats am Dienstag. Laut Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) müssten Stadt und Verein gemeinsam „ein vernünftiges System“ finden, um den Platz sauberzuhalten. Um schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen, soll nun bei der Stadtverwaltung angefragt werden, ob der Parkplatz zu einem öffentlichen Verkehrsraum umfunktioniert werden könne. Auf diesen Antrag einigten sich alle Fraktionen.