Im Landesimpfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle hat am Montag eine Computer-Panne zu langen Wartezeiten beim Impfen geführt. Wie die Stadtverwaltung am Nachmittag mitteilte, habe es einen EDV-Fehler im Terminvergabesystem gegeben. Dies habe dazu geführt, dass die Termine für die Impfungen vor Ort neu geordnet werden mussten. Die ursprünglich für bestimmte Uhrzeiten einbestellten Bürger mussten deshalb länger warten.