Eine treue Fangemeinde wird am Wochenende nach zwei Jahren Corona-Zwangspause in den Mannheimer Rosengarten pilgern: Die Animagic, eine der großen Messen für japanische Comics und Trickfilme, wirbt mit einem abwechslungsreichen Programm. Das Motto der dreitägigen Veranstaltung vom 5. bis 7. August: „United again“. Besucher können Neuheiten entdecken und japanische Zeichner und deutsche Synchronsprecher sehen, die als Ehrengäste kommen. Japanische Pop-Bands werden spielen, Fans verkleiden sich oft sehr aufwendig. Dabei steht zum einen das Kostüm, zum anderen die Verkörperung des ausgewählten Charakters im Vordergrund. Das ist aber bei Weitem nicht alles: Es gibt einen Flohmarkt, Showacts, Rollenspiele, Zeichenkurse, einen Gamesroom oder Wettbewerbe in Videospielen. Mangas gelten als sehr vielfältig. Romanzen gibt es ebenso wie Abenteuer-, Fantasy- und Horrorgeschichten. Etliche Comics wenden sich auch an Erwachsene. Darüber hinaus gibt es verschiedene Zeichenstile. Viele denken in diesem Zusammenhang an große Köpfe und Augen sowie kindliche Gesichter. Es sind allerdings auch Mangas auf dem Markt, die sehr realistisch gezeichnet sind. Die Animagic fand erstmals 1999 in Koblenz statt. Das blieb bis 2005 so. Zwischen 2006 und 2016 zog die Veranstaltung weiter nach Bonn, ehe sie 2017 mit dem Mannheimer Rosengarten einen neuen Austragungsort fand.

