Die protestantische Comenius-Kindertagesstätte in Oggersheim erhält ab April eine Bundesförderung und wird zur „Sprach-Kita“. Das hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes mitgeteilt. Demnach kann die Einrichtung bis Dezember 2022 insgesamt 43.750 Euro zur Sprachförderung einsetzen. Das Bundesfamilienministerium fördert mit dem Programm „Sprach-Kitas“ die alltagsintegrierte sprachliche Bildung in der Kindertagesbetreuung. Die Kita-Teams werden durch zusätzliche Fachkräfte mit Expertise im Bereich sprachliche Bildung begleitet. Außerdem finanziert das Programm eine prozessbegleitende Qualitätsprüfung und -entwicklung. Seit 2017 hat das Bundesprogramm diesen Ansatz laut Kartes in rund 7000 Kitas verankert.