Zu einer etwas anderen Therapiesitzung lud Comedian Boris Stijelja am Freitagabend in die Mannheimer Klapsmühl am Rathaus ein. Bei der ausverkauften Premiere seines neuen Programms „Die Cevapcici-Therapie“ übernahm der in Ludwigshafen lebende Kroate zugleich die Funktion von Patient und Therapeut und plauderte munter über seine Problemchen, für die er natürlich stets eine amüsante Lösung parat hatte.

Ein altes kroatisches Sprichwort lautet: „Jedes Problem löst sich schneller, sind Cevapcici auf dem Teller.“ Die kroatische