Optik statt Inhalt, Nippel statt Nietzsche: Bülent Ceylan macht sich in seiner neuen Show zum „Luschtobjekt“ und zeigt dem Publikum nicht die kalte Schulter, sondern die rasierte Brust. Allerdings mit einem Jahr Verspätung: Denn statt am 23. Mai wird er erst am 28. Mai 2021, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP-Arena auftreten. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, kündigt der Veranstalter S-Promotion an. Bei der Vorpremiere im Mannheimer Capitol im Januar erwies sich der Mannheimer Stand-up-Comedian bereits als „Luschtiges Luschtobjekt“, bei der er als Frau mindestens ebenso überzeugte, wie unser Autor in der RHEINPFALZ urteilte. Bülent bedient nämlich alle nur denkbaren Geschlechter und Vorlieben: osmanophile Kurpfalz-Lover, Langhaar-Fetischisten oder Liebhaber großer Nasen und kleiner Bärte.