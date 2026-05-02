Ludwigshafen soll seine erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler künftig wieder ehren und auszeichnen. So forderte es ein CDU-Antrag in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses. „Das ist ein Ausdruck der Wertigkeit für die Sportler und ihre Vereine“, erklärte Ulrich Sommer für den Antragsteller. Bis zur Unterbrechung durch die Corona-Pandemie sei die Ehrungsfeier ein fester Programmpunkt im städtischen Terminkalender gewesen. „Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler sind Vorbilder“, unterstrich Michael Hwasta für die SPD, die den Antrag ebenfalls unterstützte. Dezernent Lars Pletscher (CDU) will nun prüfen, inwiefern eine Ehrungsfeier wieder abgehalten werden kann. „Wir werden bis zur Sitzung im Oktober einen Vorschlag für eine Ehrungsstunde ausarbeiten und den Fraktionen rechtzeitig zur Beratung zukommen lassen“, versprach er.