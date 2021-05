Gemeinsam eine Melodie spielen ist für Profimusiker nicht schwer, oder? Doch klingt der Versuch bei einer Probe in der Deutschen Staatsphilharmonie so schief, dass alle lachen müssen. Je fünf Musiker aus dem Weltmusik-Studium und fünf der Staatsphilharmonie bilden ein transkulturelles Ensemble und erschaffen neue eigene Stücke.

Dass Musik eine gemeinsame Sprache ist, die über alle Grenzen hinweg von allem Menschen geteilt wird, ist eine romantische Schwärmerei. Entstanden ist sie, als man westeuropäische Kunstmusik für „die Musik schlechthin“ hielt. So wie es verschiedene Sprachen und Schriften gibt, so gibt es auch unterschiedliche Musiktraditionen. Und wir leben in einer Zeit, in der wir das erfahren können, weil Menschen mit anderer Musik unter uns leben. Doch wird diese Vielfalt im klassischen Musikbetrieb bislang nicht abgebildet.

Bei der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ist André Uelner als „Agent für Diversitätsentwicklung“ eingestellt, um das zu ändern. Was im allgemein üblichen Klassik-Betrieb bislang als „interkulturelle Begegnungen“ gelaufen ist, ist ihm zu wenig: „Meist kommen ein paar Gäste als Solisten, das Orchester spielt ein bisschen Hintergrund und dann geht man wieder auseinander. Man hat nebeneinander, aber nicht miteinander Musik gemacht“, erklärt Uelner. In Ludwigshafen sollen jetzt Musiker der Orientalischen Musikakademie, des Studiengangs Weltmusik der Popakademie und klassische Orchestermusiker eine neue, gemeinsame Musik entwickeln und spielen. „Colourage“ heißt das neue zehnköpfige Ensemble, der Name ist aus Colour, Courage und Collage entstanden. Die Musik schreiben die Musiker neu – und auch das ist ein Prozess, bei dem sich die westlich ausgebildeten Komponisten und die Komponisten aus dem Nahen Osten auf Neues einlassen müssen.

Weniger aufschreiben als gewohnt

Hesham Hamra spielt Oud, die arabische Laute, macht gerade seinen Abschluss an der Popakademie. Er hat für das Ensemble komponiert. „In der arabischen Tradition gibt es nur Melodien, keine Akkorde. Die muss ich hier dazu schreiben. Und ich muss viel mehr Details notieren“, erklärt der 29-jährige Syrer. Jefferson Schoepflin, Violinist der Staatsphilharmonie, komponiert ebenfalls – und muss viel weniger aufschreiben als gewohnt. „Klassische Musiker sind gewohnt, dass jede einzelne Note und deren Vortragsweise genau notiert ist. In der arabischen Musik ist es aber üblich, Melodien improvisierend auszuschmücken, da kann ich Freiräume lassen“ so seine Erfahrung. Hamra und Schoepflin lernten sich kennen, als der Oud-Spieler ein dreimonatiges Praktikum bei der Staatsphilharmonie gemacht hat. Daraus ist eine persönliche Freundschaft geworden, die beide Musiker als sehr bereichernd erleben. „Genau das ist das Ziel, dass sich echte Beziehungen und Netzwerke bilden“, freut sich Uelner.

Um den Klangstab herum arrangiert

Doch warum hat es in der Probe stellenweise so „schief“ geklungen? Die arabische Musik bildet andere Tonleitern als die westeuropäische. In ihr gibt es Viertel- und Dreivierteltöne. Daraus entstehen Klänge, die für das westliche Ohr zuerst ungewohnt sind. Aber man kann sich da hineinfinden, das meint auch Schoepflin, der solche Töne auf seiner Geige spielen kann, wenn er es übt. Anders sieht es bei den Xylophonen aus. Die Stabspiele haben für jeden Ton einen Klangstab, der unveränderlich ist. Auch in die Akkorde westlicher Harmonik passen die Vierteltöne nicht ohne weiteres. Hamra erklärt seine Lösung: Er arrangiert um den abweichenden Ton herum. Die Akkordinstrumente lassen diesen Ton weg, den die Melodieinstrumente spielen. Er habe durch Probieren festgestellt, dass so ein Ton etwa in einen Septakkord passe. Das ist ein Akkord, der Spannung schafft und nach Auflösung strebt. Das Resultat solcher Kombinationen ist eine neue Musik, die – im wörtlichen Sinn – harmonische Verbindungen zweier Musikkulturen schafft.

Hoffen auf das große „Wir“

Diesen Prozess möchte Uelner nicht als „interkulturell“ bezeichnen. Unter diesem Begriff sei oft eine Aneignung der Elemente anderer Kulturen geschehen. Was er meint: „Orientalisch“ war in manchen Epochen schick und „exotisch“. Eine tiefer gehende Beschäftigung, geschweige denn Verständnis für die andere Musik ist daraus nicht entstanden. Uelner nennt das Projekt lieber „transkulturell“ und hofft, dass sich aus dem Gefühl „hier die einen, dort die anderen“ ein großes „Wir“ entwickelt. Zu beobachten sei das bei den Proben gewesen. Da habe sich die Sitzordnung und der Sprachgebrauch auch schnell geändert, erzählt Uelner. Und die Arrangements der Kompositionen erarbeiten inzwischen alle Musiker gemeinsam.

Die langfristige Hoffnung Uelners ist, der Entwicklung der Gesellschaft auch in der Entwicklung von Musik, Programmen und Veranstaltungsformen Rechnung zu tragen. Dabei soll keineswegs das traditionelle Klassik-Konzert verdrängt werden, das immer noch seine Fans hat. „Wir machen einfach den Fächer unseres Angebots weiter auf“, erklärt Uelner. Und natürlich möchte die Staatsphilharmonie damit auch Mitmenschen Angebote machen, die sich bisher nicht angesprochen fühlen.

