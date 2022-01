Die Vorbereitungen für den Teilabbruch des Collini-Centers laufen. Nun werden die Tiefgarage, die Galerie und der Büroturm gesperrt. Auf dem Areal plant ein Investor vier neue Gebäude, in denen gewohnt und gearbeitet werden soll.

Das Heidelberger Immobilienunternehmen Deutsche Wohnwerte hat den maroden Büroturm 2020 von der Stadt gekauft. Dort war jahrzehntelang das Technische Rathaus untergebracht. Vorausgegangen war der Sieg der Firma in einem Auswahlverfahren. Die Stadt Mannheim wollte das Grundstück am Neckar nicht einfach meistbietend verkaufen. Stattdessen sollte über einen Investorenwettbewerb eine städtebaulich gute Lösung gefunden werden. Für das beste Konzept sollte es den Zuschlag geben – und den erhielten die Heidelberger.

Ende Dezember wurde das Collini-Center am Neckarufer von der Stadt an das Unternehmen übergeben. Das frühere Technische Rathaus inklusive Tiefgarage wird nun in den kommenden Monaten abgerissen. Das Gerüst rund um den Büroturm, das vor einigen Jahren aus Sicherheitsgründen aufgestellt wurde, wird dafür abgebaut. Das Areal um das Gebäude wird abgesperrt, wie die Stadt weiter mitteilt. Mit Abbau des Gerüstes seien die notwendigen Flucht- und Rettungswege aus der Tiefgarage nicht mehr benutzbar, was einen weiteren Betrieb ausschließt. Viele Mieter von Stellplätzen müssen nun ihre Autos andernorts parken – was teils zu Problem führt.

Parkplätze fallen weg

Bei einem Vor-Ort-Termin am 26. Januar zusammen mit den Anwohnern und Betroffenen, Vertretern des Gemeinderats, der Mannheimer Parkhausbetriebe, der Stadt Mannheim sowie der Deutsche Wohnwerte einigte man sich auf folgendes Vorgehen: Um den betroffenen Anwohnern und Beschäftigten einen Ersatzstellplatz anbieten zu können, wollen die Stadt und die Mannheimer Parkhausbetriebe verschiedene Alternativen zur Verfügung stellen, darunter Kurzzeitparkplätze in der sogenannten Parkmulde auf der Ostseite des Gebäudes sowie in der Neckaruferbebauung Nord. Darüber hinaus können sich Anlieger an die Parkhausbetriebe wenden, um Lösungen zu finden, heißt es von der Stadt. Der barrierefreie Zugang zum Collini-Steg ist während der gesamten Bauzeit über das Cahn-Garnier-Ufer gewährleistet. Bewohner sowie Lieferanten des Wohnturms in der Collinstraße 5 können den Zugang zu ihrem Gebäude über die Galerie nutzen.

Rund 700 Mitarbeiter der Mannheimer Stadtverwaltung sind im September 2021 in einen neuen Arbeitsplatz umgezogen. Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit war das neue Technische Rathaus im Glückstein-Quartier fertig. Insgesamt 93 Millionen Euro wurden investiert. Am Neckarufer entstehen nach dem Abriss des maroden Büroturms vier neue Gebäude. Ziel dabei: die lokale Infrastruktur soll gesichert werden und durch eine Sozialquote sollen auch preisgünstige Wohnungen gebaut werden, von rund 20 Prozent ist die Rede. Zwei Wohn- und zwei Bürotürme sollen mit dem verbleibenden 32-geschossigen Collini-Wohnturm ein Ensemble bilden.

Keine Sprengung

Die Wohnhäuser in unmittelbarer Umgebung machen den Abriss des Bürohochhauses nicht gerade leicht. Fest steht offenbar schon, dass eine Sprengung nicht in Frage kommt. Weil große Bagger nur eine Höhe von 30 Metern erreichten, das Collini-Center jedoch mehr als 50 Meter hoch ist, müssten die oberen Geschosse wohl Stück für Stück von oben nach unten abgetragen werden.