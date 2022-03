„Ein Foto reicht nicht, um das vielfältige Schöne in LU zu zeigen.“ Das sagt Mathias Berkel zum Abschluss unserer März-Aktion „Schönes LU“ und betitelt seine Collage mit „Freilichtmuseum LU“. Weiter schreibt der Ludwigshafener Unternehmer (Berkel AHK Alkoholhandel): „Augen hoch beim Gang durch die Innenstadt – dann kann man noch viel mehr Sehenswertes aus den 1950ern und anderen Jahrzehnten entdecken. Von wegen hässlichste Stadt Deutschlands.“ Einen Monat lang haben wir in dieser Reihe schöne Ecken von Ludwigshafen gezeigt – fünf Beiträge der Redaktion zu Beginn ergänzten Leser durch ihre Bilder. Danke für die zahlreichen Aufnahmen. Jene, die bisher nicht veröffentlicht wurden, versuchen wir in unserer Rubrik Leserfotos zu berücksichtigen.