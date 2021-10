Insgesamt 924 CO 2 -Ampeln sind für die 37 Kitas und 22 Schulen Ludwigshafens geordert worden, damit das Lüften in den Wintermonaten auf ein notwendiges Maß beschränkt werden kann. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt und rechnet mit einer ersten Teillieferung Anfang Dezember. Die CO 2 -Sensoren richten sich nach den Vorgaben des Umweltbundesamts, heißt es aus dem Rathaus. Um ein einfaches Ablesen zu ermöglichen, werden die Werte mithilfe eines Ampelsystems, also mit grün, gelb und rot leuchtenden Lämpchen, dargestellt. Für den Kostenanteil der Schulen sei eine Landesförderung von 50 Prozent zu erwarten, teilt die Stadtverwaltung mit. Mit der Thematik „CO 2 -Ampeln“ und damit dem bedarfsgerechten Lüften von Räumen, hatte sich die Stadtverwaltung im Rahmen des Projekts „Bauen für Bildung“ auseinandergesetzt.