„Klang Zeit Wende“ ist Motto und Programm zugleich für das Konzert des fünfköpfigen Campanula-Ensembles am Samstag, 23. Juli, um 19 Uhr im Schifferstadter Club Ebene Eins (CEE).

Weg vom Hochleistungssport des immer schneller, immer höher, immer lauter Spielens wollen Johannes Alisch, Isabel Eichenlaub, Maren Pardall (Campanula-Cello) und Thomas Kagermann (Campanula-Viola) und sie sind damit eins mit Helmut Bleffert aus der Eifel, dem Schöpfer des Instruments, der ebenfalls Teil des Ensembles ist.

Im Auftrag eines Musikers sollte er vor etlichen Jahren ein neues Instrument nach einem Pflanzenbild kreieren. Bleffert hat den Corpus der Glockenblume (Campanula) nachempfunden und sie mit 16 Resonanzsaiten versehen, die durch ihren Obertonreichtum beim Spielen lange nachklingen. Schon in Renaissance, Barock und in anderen Kulturen gab es Instrumente mit zusätzlichen Saiten, die Campanula aber – die es als Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass gibt – besticht durch ihren warmen, weittragenden Ton und durch ihr großes Obertonspektrum.

Von Anfang an machte das neue Streichinstrument Schlagzeilen in der Musikwelt. Auf Initiative der Cellistin Isabel Eichenlaub fand 2014 im Club Ebene Eins das weltweit 1. Internationale Campanula Festival in Schifferstadt statt.

Info:

Club Ebene Eins, Burgstraße 23, Schifferstadt, Eintritt: 15, ermäßigt 11, Clubmitglieder 12, ermäßigt 8 Euro, Kartenvorbestellung Telefon 06235 92 03 99 (AB) oder per E-Mail an CEEins@web.de; www.clubebeneeins.de, im Konzertraum besteht wegen der Enge des Raums Maskenpflicht.